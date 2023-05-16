Российские военные уничтожили ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал"
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства, нанеся удар по Киеву гиперзвуковым комплексом "Кинжал", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.