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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Российские военные уничтожили ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства, нанеся удар по Киеву гиперзвуковым комплексом "Кинжал", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Киев Кинжал Patriot
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