Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Режим ЧС из-за пожаров отменен в Курганской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Власти Курганской области сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"В Курганской области с 16 мая отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором Курганской области", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба напоминает, что в регионе продолжают действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

В начале мая в Курганской области при аномально жаркой, сухой и ветреной погоде произошли масштабные природные пожары.

Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, сгорели десятки строений. На данный момент, по информации следственного управления СКР по региону, известно о трех погибших.

С 7 мая в регионе был введен режим ЧС.

Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До конца июля продлен запрет на беспилотники и гидроциклы в Петербурге

Колумбиец приговорен в РФ к пяти годам и двум месяцам колонии за фейки об СВО

Приложение "Госуслуги.Дом" обещают запустить по всей России в III квартале

Глава Рособрнадзора не ждет отмены ЕГЭ в ближайшие десять лет

Глава Рособрнадзора не ждет отмены ЕГЭ в ближайшие десять лет

Патриарх попросил Вайно организовать принесение "Троицы" Рублева в ХХС 4 июня

Клишас увидел в проекте приказа ФСБ об обследовании зданий фиксацию существующего порядка

Клишас увидел в проекте приказа ФСБ об обследовании зданий фиксацию существующего порядка
Военная операция на Украине

Российские военные перехватили семь украинских крылатых ракет Storm Shadow

В Кремле связали передачу "Троицы" Рублева РПЦ с "гуманитарными соображениями"

В Кремле связали передачу "Троицы" Рублева РПЦ с "гуманитарными соображениями"
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал"

Госдума денонсировала ДОВСЕ

Госдума денонсировала ДОВСЕ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });