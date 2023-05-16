Режим ЧС из-за пожаров отменен в Курганской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Власти Курганской области сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"В Курганской области с 16 мая отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором Курганской области", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба напоминает, что в регионе продолжают действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

В начале мая в Курганской области при аномально жаркой, сухой и ветреной погоде произошли масштабные природные пожары.

Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, сгорели десятки строений. На данный момент, по информации следственного управления СКР по региону, известно о трех погибших.

С 7 мая в регионе был введен режим ЧС.