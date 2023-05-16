Москалькова предложила дать омбудсмену право выступать в суде в качестве отдельной стороны

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила дать омбудсмену право выступать в суде в качестве отдельной стороны.

В ходе встречи с фракцией "Новые люди" она отметила, что в настоящее время в судебном процессе человек один на один или может пользоваться адвокатскими услугами, "которые достаточно дорогостоящие и не всем по карману".

"Раньше были общественные защитники, общественные обвинители, народные заседатели. Эти все институты были исключены, взамен им законодатель считал, что придет суд присяжных, он пришел не во все процессы. Считали, что будет доступна адвокатская помощь, тоже она оказалась не всем доступной", - отметила она.

Москалькова отметила, что из 79 тыс. обращений в прошлом году, которые поступили в ее аппарат, не все относятся к ее компетенции.

По ее словам, омбудсмен вправе принять обращение только в том случае, если человек обращался в суд или в административном порядке использовал свои права, остался недоволен решением и тогда пришел за помощью к омбудсмену.

"Тогда мы имеем возможность использовать те инструменты, которые предусмотрены федеральным конституционным законом - это провести проверку или запросить эту проверку, обратиться в вышестоящие судебные инстанции, ознакомиться с материалами уголовного дела. Но мы сталкиваемся с тем, что все-таки эффективно было бы нам подключаться на более ранней стадии, например, на стадии апелляции", - заявила Москалькова.