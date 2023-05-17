ФАС выявила нарушения при доступе аграриев к субсидиям в 2022 году

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ФАС в 2022 году в рамках антимонопольного контроля выявила признаки нарушений при распределении аграриям субсидий из федерального бюджета и рассмотрела 17 дел, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский на годовой коллегии службы.

Кроме того, отметил он, на продовольственном рынке антимонопольные органы активно использовали институт предупреждения и предостережения. "Выдано порядка 70 актов реагирования", - сказал он.

По его словам, важная работа была проведена по обеспечению сельхозпроизводителей удобрениями по доступным ценам. "Совместно с Минсельхозом, Минэкономразвития и Минпромторгом разработаны торгово-сбытовые политики, определен приемлемый уровень цен на удобрения, порядок их индексации, уровень вознаграждения дистрибьюторов. Крупные производители минудобрений такие политики с нами согласовали, мы контролируем их соблюдение", - сообщил глава ФАС.

Как говорила в ноябре замначальника управления АПК ФАС Анна Мирочиненко, в ходе проведенных в 2022 году антимонопольных контрольных мероприятий ФАС проанализировала нормативно-правовую базу регионов о предоставлении субсидий на возмещение затрат при производстве и реализации зерна и на возмещение затрат на реализацию молока (на 1 литр).

"В рамках этого анализа было выявлено, что основным нарушаемым положением, которое содержится в этих нормативно-правовых актах, является требование о регистрации хозяйствующего субъекта на территории региона", - сообщала она (цитата по стенограмме слушаний). В условиях, когда субсидии предоставляются не только за счет средств региональных бюджетов, но и за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования, такое требование служба считает недопустимым.

Мирочиненко также обратила внимание на то, что основным способом распределения субсидий является отбор получателей путем запроса предложений. "Во многих субъектах еще регистрируют заявления в журнале регистрации, то есть на бумажных носителях. И здесь, конечно, имеется некая коррупционная составляющая: переложил бумажку - и, соответственно, ты уже не первый, а второй и так далее", - говорила она.

Эксперты аграрного рынка также обращают внимание на то, что в распределении субсидий в ряде регионов существует явный перекос "в сторону крупных агрохолдингов, которые получают до 70-80% предусмотренных на регион субсидий". То, что доступность субсидии для малых форм хозяйствования крайне низка, свидетельствуют и результаты проведенной в 2021 году сельскохозяйственной микропереписи, отмечают они.

Кроме того, по их словам, предоставление субсидий зачастую увязывается с избыточными требованиями - в частности, с необходимостью страхования, использования исключительно отечественных семян и т.д. Претендентам на субсидии необходимо оформлять огромное количество документов, которые делают господдержку малодоступной. Нередко на местах аграриям по формальным признакам отказывают в субсидиях или занижают их размер, говорят эксперты.