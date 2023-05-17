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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Дума приняла закон об изменении порядка списания средств с единого налогового счета

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который меняет порядок списания средств с единого налогового счета (ЕНС) предпринимателей и компаний, предусматривает списание НДФЛ в первоочередном порядке.

Документ (№357275-8) был внесен в парламент 11 мая. Авторы – группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Сейчас денежные средства, перечисленные в рамках единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет, могут быть списаны в следующем порядке: недоимка – начиная с наиболее раннего момента ее выявления; налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.

Уточняется, что в первоочередном порядке будет списываться недоимка по НДФЛ – начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; затем НДФЛ – с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам – начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы – тоже с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.

Согласно действующему законодательству, если на ЕНС денег недостаточно, то они распределяются пропорционально величине обязательств.

В пояснительной записке напоминается, что НДФЛ – основной источник налоговых доходов региональных бюджетов. При этом введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты.

"В целях обеспечения более стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты законопроектом предлагается изменить последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, предусмотрев зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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