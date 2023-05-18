Минфин дополнил отозванные поправки к Налоговому кодексу изменениями по ЕНС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство подготовило к повторному внесению в Госдуму ранее отозванный проект поправок в Налоговый кодекс, дополнив его, в частности, рядом изменений в администрировании единого налогового счета (ЕНС), сообщил Минфин.

"Законопроект ранее был отозван из Госдумы, так как было принято решение дополнить его нормами по донастройке института единого налогового счета, чтобы успеть принять их в весеннюю сессию работы Госдумы", - объяснил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он отметил, что поправки в части ЕНС должны повысить ритмичность поступления доходов в региональные и местные бюджеты внутри месяца. Они, в частности, устраняют неопределенность в части механизма погашения ущерба от неуплаты налогов перед государством для освобождения налогоплательщиков от уголовной ответственности. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для этого предлагается установить отдельный платеж. Помимо этого, предусмотрен ряд поправок, которые позволят сохранить в распоряжении регионов возникшую переплату по налогам до завершения проведения камеральной проверки деклараций (расчетов) или до подачи заявления на возврат переплаты налога.

В пояснительной записке также отмечается, что предусматривается механизм, при котором суммы региональных и местных налогов будут поступать в соответствующие бюджеты сразу после направления налоговым органом налогоплательщику-физлицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем, налогового уведомления, на основании которого они уплачиваются, при наличии на ЕНС плательщика необходимой суммы денежных средств. Это потенциально сократит время поступления денежных средств в региональные и местные бюджеты с нынешнего срока (декабрь) до начала компании по рассылке налоговых уведомлений (август-сентябрь). Кроме того, налоговые агенты смогут представлять уведомления об исчисленных суммах НДФЛ дважды в месяц, что позволит перечислять в бюджетную систему суммы уплачиваемого НДФЛ также дважды в месяц.

"Такая донастройка ЕНС, в комплексе с принятым на этой неделе законом, внесенным спикерами обеих палат парламента, о приоритете зачисления НДФЛ в региональные и местные бюджеты, позволит решить проблемы, с которыми столкнулись регионы и муниципалитеты при переходе на механизм ЕНС с начала года", - отметил Сазанов.

Госдума в среду приняла закон, который меняет порядок списания средств с ЕНС предпринимателей и компаний, предусматривает списание НДФЛ в первоочередном порядке. Сейчас денежные средства, перечисленные в рамках единого налогового платежа на ЕНС, могут быть списаны в следующем порядке: недоимка - начиная с наиболее раннего момента ее выявления; налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.

Уточняется, что в первоочередном порядке будет списываться недоимка по НДФЛ - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; затем НДФЛ - с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - тоже с момента возникновения обязанности по их уплате; пени; проценты; штрафы.