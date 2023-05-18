ФАС возбудила дело в отношении компании "Эвалар"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выявила признаки нарушения в рекламе одного из лекарственных препаратов российской фармацевтической компании "Эвалар", против компании возбуждено дело.

Речь идет о рекламе препарата "Сабельника настойка".

Как установила ФАС, рекламодатель сообщает о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов. Также в рекламе утверждается, что препарат безвреден для желудка и эффективен ввиду натурального состава.

"В соответствии с законодательством реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, закон запрещает утверждать в рекламе о том, что безопасность и эффективность объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением", - отмечается в сообщении.

Ведомство оценит рекламу препарата на предмет нарушения законодательства.