Принят закон о льготном НДФЛ при продаже жилья для улучшения жилищных условий

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает семьи с двумя детьми и более от НДФЛ при продаже земли и хозяйственных построек на ней в случае, если средства затем пойдут на улучшение жилищных условий.

Группа депутатов внесла законопроект № 196446-8 в палату в сентябре 2022 года.

По действующему законодательству, от НДФЛ при продаже квартиры, дома могут быть освобождены семьи, где есть два и более ребенка, в том случае, если они в этом же календарном году направили средства на покупку иного, более дорогого жилья (стоимостью до 50 млн рублей по кадастру). Эта норма действует с 2021 года. При этом при разработке закона не было учтено, что в случае продажи дома одновременно продается земельный участок, на котором расположен он и хозяйственные постройки. В итоге сейчас средства от продажи дома данной категорией граждан освобождаются от НДФЛ, а от продажи земельного участка и построек - нет.

"Зачастую бывает так, что стоимость самого земельного участка оказывается выше, чем жилого дома. Следовательно, налог на доход от продажи земельного участка имеет внушительный размер, и средства от продажи дома идут на его погашение. Таким образом, существующая система налогообложения не позволяет в полной мере вложить всю полученную сумму для улучшения своих жилищных условий, и прежде всего детей, поскольку в этом случае приходится платить налог с дохода от продажи земли", - говорится в пояснительной записке к принятому закону.

Ко второму чтению в законопроект была добавлена норма о том, что законом региона может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученные начиная с налогового периода 2023 года, при том, что в первом чтении документ предполагал освобождение доходов, полученных начиная с 2022 года.