Принят в I чтении проект о расширении инструментов инвестирования для резидентов САР в обмен на льготы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет международным холдинговым компаниям, являющимся резидентами отечественных специальных административных районов (МХК, САР), больше инструментов для осуществления инвестиций в обмен на предоставление пониженных налоговых ставок.

Сейчас МХК могут рассчитывать на пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным. Для этого они, в частности, должны в течение трех лет проинвестировать не менее 300 млн руб. в строительство или реконструкцию объектов социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной или инженерной инфраструктур на территории субъекта, где расположен САР (острова Русский и Октябрьский в Приморском крае и Калининградской области).

В начале апреля 2023 года сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Андрей Епишин, Александр Шендерюк-Жидков предложили расширить доступные МХК варианты для инвестирования. Их проект поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ (№330129-8) к уже упомянутым выше вариантам добавляет возможность передать в собственность субъекта РФ или муниципального образования, где расположен САР, машины (за исключением легковых автомобилей), оборудование, инструмент, инвентарь для использования на упомянутых объектах инфраструктуры. Еще одна опция: внести добровольные денежные взносы или пожертвования организациям, созданными в целях поддержки строительства или реконструкции этих объектов. Компании смогут выбрать одну или сразу несколько форм инвестирования, указано в проекте.

Также в проекте сенаторов нашла отражение идея Минфина по предварительному согласованию МХК с региональными властями выбранной формы инвестиций. В документе говорится, что если в течение месяца чиновники ей не возразят, то согласие будет считаться полученным. Появление процедуры предварительного согласования "существенно снизит риски" того, что позднее чиновники сочтут, что МХК не выполнила свои обязанности по инвестированию, говорится в пояснительной записке к проекту.

Еще одно условие получения налоговых льгот - это требование к реальной работе в САР. Компании должны иметь офис не менее 50 кв. м в пределах административного района и не менее 15 штатных сотрудников на территории САР. До конца 2025 года офис можно иметь также во Владивостоке или Калининграде.

Но, поскольку МХК сразу после регистрации сложно выполнить требования к штату и офисам, законопроект предусматривает гибкий подход к их оценке на первоначальном этапе – в течение первого года (в течение первого налогового периода по налогу на прибыль организаций, говорится в пояснительной записке к проекту). Сейчас МХК может рассчитывать на пониженные налоговые ставки, только если соответствует упомянутым критериям на протяжении всего налогового периода. Законопроект сенаторов разрешает считать требования исполненными, даже если МХК соответствовала им не сразу. Главное, чтобы условия были выполнены "на каждую дату получения (выплаты) ею доходов, в отношении которых <...> предусмотрено применение пониженных налоговых ставок, а также на дату его окончания".