Патрушев проведет в Сыктывкаре совещание по вопросам безопасности
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в пятницу проведет в Сыктывкаре совещание по вопросам обеспечения безопасности на северо-западе страны.
"19 мая секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит Сыктывкар, где проведет совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
Других подробностей в пресс-службе не привели.