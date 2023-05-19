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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Патрушев проведет в Сыктывкаре совещание по вопросам безопасности

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в пятницу проведет в Сыктывкаре совещание по вопросам обеспечения безопасности на северо-западе страны.

"19 мая секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит Сыктывкар, где проведет совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Других подробностей в пресс-службе не привели.

СБ РФ Николай Патрушев Сыктывкар Северо-Западный федеральный округ
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