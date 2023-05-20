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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

МЧС обязало тургруппы информировать о всех передвижениях по труднодоступной местности

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Туристические группы теперь обязаны информировать МЧС РФ о любых маршрутах передвижения на природе, связанных с повышенным риском для жизни, данные изменения внесены в соответствующий приказ министерства.

Изменения в приказе МЧС о регистрации туристических групп устанавливают новые требования: информировать ведомство о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу, отмечается в копии приказа, который находится в распоряжении "Интерфакса".

"Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам", - отмечается в документе.

Более того, уведомить о маршруте передвижения можно еще и учреждения, находящиеся в ведении МЧС.

Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ и вступил в действие.

МЧС России
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