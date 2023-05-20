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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало в субботу утром под обстрел украинских военных, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в селе также повреждена линия электропередачи.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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