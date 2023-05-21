Два села Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В селе Тишанка Волоконовского района снарядом поврежден офис семейного врача - выбито окно и посечена кровля.
Как отметил губернатор, глава района Сергей Бикетов и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
В селе Новая Таволжанка осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад.
В Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.