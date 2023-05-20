Два неразорвавшихся снаряда от ракеты "Ураган" обнаружили в Белгородской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Два неразорвавшихся снаряда от ракеты "Ураган" обнаружили в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряд, найденный возле белгородского села Шамино, будут обезвреживать на месте, уточнил он.

"Снаряд от ракеты "Ураган" был найден сотрудниками сельскохозяйственного предприятия при проведении весенних полевых работ в поле возле села Шамино. Саперами принято решение обезвреживать его на месте. Сейчас жителей близлежащих домов отселяют на время на безопасное расстояние. Начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все ответственные службы на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Позднее он проинформировал об обнаружении еще одного снаряда в Шебекинском городском округе. "Аналогичный снаряд от ракеты "Ураган" найден сельскохозяйственными работниками в глубоком овраге между Белгородским районом и Шебекинским округом. Саперами принято решение обезвреживать его на месте, предварительно оцепив территорию", - сообщил губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.