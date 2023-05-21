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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

Один человек погиб, после того как в Хабаровском крае опрокинулась машина с вахтовиками

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вахтовый автомобиль опрокинулся в Хабаровском крае, по предварительным данным, погиб человек, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Отмечается, что ДТП произошло в районе Полины Осипенко. Водитель "Урала" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате происшествия один человек погиб, пять получили травмы.

На место происшествия вылетел вертолет с сотрудниками следственно-оперативной группы.

Прокуратура района имени Полины Осипенко проводит проверку.

Обстоятельства аварии выясняются.

Хабаровский край
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