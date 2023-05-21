Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО, сбившей беспилотник.
"В Белгородском районе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.
Ранее губернатор сообщало об обстреле двух сел со стороны Украины, пострадавших нет.
В Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.