Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО, сбившей беспилотник.

"В Белгородском районе системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее губернатор сообщало об обстреле двух сел со стороны Украины, пострадавших нет.

В Белгородской области установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.