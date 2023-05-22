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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Площадь лесных пожаров в ДФО за выходные выросла в шесть раз, до 2,3 тыс. га

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Более десятка лесных пожаров на площади около 2,3 тыс. га тушат на Дальнем Востоке, сообщил в понедельник департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Площадь возгораний увеличилась почти в шесть раз, по данным на пятницу, в округе тушили девять пожаров на землях лесного фонда на площади 382 га.

За минувшие стуки лесная охрана потушила 11 пожаров площадью 254 га.

"По состоянию на 22 мая на землях лесного фонда ДФО действуют 11 лесных пожаров на площади 2 тыс. 290 га, из них локализовано пять лесных пожаров на площади 1 тыс. 303 га", - говорится в сообщении департамента.

В Забайкалье тушат три пожара площадью 1 тыс. 515 га, в Бурятии - четыре возгорания на 493 га, в Амурской области - два пожара площадью 249 га, в Хабаровском - два возгорания на 33 га.

Борьбу с огнем в лесах ведут 625 человек, в распоряжении которых 109 единиц спецтехники, в мониторинге и тушении задействовано 28 воздушных судов.

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории Хабаровского края. В девяти регионах ДФО действует особый противопожарный режим.

Дальний Восток лесные пожары
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