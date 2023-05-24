КС разъяснил, что в СИЗО осужденные из колоний должны быть в равных условиях с подозреваемыми

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд разъяснил норму о содержании в камерах СИЗО осужденных из исправительных колоний, сообщает сайт суда.

Это постановление было принято после проверки конституционности части 3 статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса по жалобе Максима Пискарева, приговоренного к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Конец срока приходился на апрель 2018 года, но летом 2017 года его перевели в СИЗО-1 Архангельской области в связи с расследованием нового уголовного дела. Далее Пискарева направили в другой изолятор, но в феврале 2020 года перевели в СИЗО-1 вновь.

Пискарев обратился в суд с жалобой на то, что в СИЗО-1 его держали в перенаселенных камерах площадью 40 кв. метра, где вместе с ним находилось от 12 до 20 человек.

Суд постановил, что заявитель был переведен в изолятор как осужденный, которых держат в СИЗО на условиях отбывания ими наказания в исправительном учреждении, где им положено по 2 кв. метра. С таким решением согласились вышестоящие суды.

Конституционный суд указал, что сам факт помещения осужденных к лишению свободы в СИЗО либо перевод туда не меняет основания и условия исполнения наказания и правовое положение лица как осужденного с присущими этому статусу правами и обязанностями.

"При этом указанные лица не должны находиться в худших условиях, нежели те, в которых в СИЗО содержатся заключенные под стражу подозреваемые и обвиняемые. К числу условий содержания в камере СИЗО относится норма санитарной площади", - говорится в сообщении.

Так, по закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" норма составляет в размере 4 кв. метров на человека. Этот закон не устанавливает разные нормы санплощади в зависимости от статуса лица в камере, подчеркнул КС.

Соответственно, считает суд, приговоренные к лишению свободы в исправительной колонии, оказавшись в СИЗО, должны быть в тех же условия, что и заключенные под стражу подозреваемые или обвиняемые, и недопустимо предоставлять им площадь меньшего размера.

При этом оспариваемая норма не противоречит Основному закону, считает КС, так как она предполагает, что для таких лиц, как заявитель, размер площади в камере СИЗО определяется не в соответствии с нормами жилплощади для осужденных в исправительных колониях, то есть 2 кв. метра, а в соответствии с законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Законодатель может предусмотреть более высокие нормативы площади в камере следственного изолятора для случаев, подобных делу заявителя, указал КС, а если это будет невозможно обеспечить, то можно ввести льготный зачет времени содержания в СИЗО осужденных в срок лишения свободы.

Осужденный вправе требовать возмещения вреда, связанного с нарушением условий его содержания в СИЗО, добавил суд.

Дело заявителя подлежит пересмотру.