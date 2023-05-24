ЦБ не продлит регуляторные послабления для банков, заканчивающиеся в I полугодии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Банк России с учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора решил не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора.

Так, не будет продлена отсрочка по формированию резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юрлиц, действующая до 30 июня. По мнению регулятора, продление меры нецелесообразно из-за восстановления прибыльности сектора и предоставленных долгосрочных послаблений по надбавкам к достаточности капитала. Кредитные организации, полагает ЦБ, должны отражать и признавать реализовавшиеся потери, чтобы не накапливались системные риски.

При этом отсрочка по кредитам физлицам, малому и среднему предпринимательству (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней) продолжит действовать до 31 декабря 2023 года. Кроме того, по разным видам требований возможно отложенное признание потерь: до конца 2023 года кредитные организации могут не учитывать факт блокировки активов при формировании резервов. При этом до конца года ЦБ планирует предусмотреть в нормативных актах возможность поэтапно признавать потери по заблокированным активам до конца 2032 года. До конца января 2024 года банки могут принять решение не ухудшать оценку ссуд заемщиков - военнослужащих и членов их семей, а до конца 2024 года - не ухудшать оценку ссуд заемщиков/контрагентов, которые находятся под санкциями.

Не будет продлена возможность не признавать дефолт по заемщику, обусловленный действием мер ограничительного характера, а также применять финализированный подход в отношении отдельных сегментов кредитных требований для банков, которые используют подход на основе внутренних рейтингов. Прекращение действия меры синхронизировано с отменой отсрочки по доформированию резервов по юрлицам.

Также не будет продлена возможность не применять меры за использование банками-кредиторами "старой" отчетности отношении юрлиц-эмитентов, банков-эмитентов/контрагентов. Отказ от продления этой меры регулятор объясняет постепенным переходом к раскрытию информации и отчетности эмитентами и кредитными организациями, а также практической необходимостью использовать в оценке рисков актуальную информацию о деятельности контрагентов.

Помимо этого, не будет продлено неприменение мер за нарушение ряда норм антиотмывочного законодательства.