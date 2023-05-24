Что произошло за день: среда, 24 мая

Денонсация договора по использованию Азовского моря, письмо ученых относительно "Троицы" и перенос МАКСа

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин внес в Думу проект закона о денонсации договора с Киевом по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Поясняется, что договор необходимо прекратить в связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

- Минобороны РФ сообщило об атаке украинских катеров-беспилотников на корабль "Иван Хурс". Этот корабль выполняет задачи по обеспечению безопасности функционирования "Турецкого потока" и "Голубого потока". Все катера противника уничтожены, "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.

- Власти Крыма национализируют квартиру Зеленского в Ялте. Средства от ее продажи пойдут на поддержку участников СВО.

- Источники сообщили об отмене или переносе авиасалона МАКС в 2023 году. Окончательное решение оргкомитет примет в четверг, 25 мая, а результаты объявят до пятницы.

- Ученые попросили главу Минкультуры РФ не допустить разрушения иконы "Троица". В письме специалисты отмечают, что после прошлогоднего перемещения состояние иконы остается нестабильным, разрушение прогрессирует. В РПЦ считают эту тревогу чрезмерной и призывают выполнять решения руководства, а не обсуждать их.

- Шойгу пообещал предельно жестко реагировать на попытки вторжения украинских сил в РФ. Министр обороны сообщил, что в результате ударов по формированиям, которые 22 мая вторглись в Белгородскую область, было убито более 70 человек и уничтожена автомобильная и бронетанковая техника.

- Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро. В российском холдинге сообщили, что с учетом суммы долга оценка европейского актива соответствует докризисному уровню.