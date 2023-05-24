Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро

Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Условия сделки по продаже Segezha Packaging, объединявшей конвертинговый бизнес Segezha Group по производству бумажной упаковки в Европе, предусматривали символическое денежное вознаграждение порядка 1 евро, а также принятие обязательств по уплате долга около 100 млн евро, сообщил президент российского холдинга Михаил Шамолин.

"Сделка была совершена примерно за 1 евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался перед Сегежским ЦБК в районе 100 млн евро", - сказал он журналистам, добавив, что с учетом суммы долга оценка европейского актива соответствует докризисному уровню.

Вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Владимир Травков отметил, что компания не ждет возвращения долга в короткие сроки, так как он находится на балансе Segezha Packaging, не генерирующей в текущей ситуации OIBDA. "По мере нормализации ситуации мы обсуждаем с ними, в каком графике они смогут нам долг вернуть", - сообщил CFO Segezha.

Как сообщалось, 22 февраля 2023 года Segezha заключила соглашение о продаже 100% доли в капитале компании Arka Merchants Limited и ее дочерних обществ (семь заводов Segezha Packaging). Решение о продаже активов было принято из-за невозможности обеспечивать их операционную деятельность на фоне санкционных ограничений, поясняли в компании. Речь идет о семи заводах по производству бумажной упаковки, расположенных в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии и ранее входивших в состав Segezha Packaging. Общая мощность этих предприятий составляет 704 млн мешков в год.

Segezha Михаил Шамолин Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ предостерегли от "заражения" криптовалютами всей финансовой системы России

ФАС заявила о готовности поддержать возможное ограничение экспорта бензина

Цены на нефть уверенно растут в среду утром

Цены на нефть уверенно растут в среду утром

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%

Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Санкции осваивают золотодобычу. Обзор

Санкции осваивают золотодобычу. Обзор

Минфин и Банк России обсуждают варианты запуска страхования на новых территориях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });