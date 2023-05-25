Предельный срок ликвидации ФГУП и МУП предложили перенести на 2030 год

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Предельный срок ликвидации федеральных государственных и муниципальных унитарных предприятий (ФГУП и МУП) предлагается перенести на 5 лет – с 1 января 2025 г. на 1 января 2030 г., говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму сенаторами.

Документ (№366535-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Авторы - глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель думского комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

Инициатива о ликвидации ФГУП и МУП принадлежала Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Необходимость принятия закона ФАС обосновывала тем, что большая часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией. "В больших городах, где конкуренция уже сильно развита, там есть откуда взять лучшие практики и за счет конкуренции добиться улучшения качества и снижения цены. Там ФГУПы сидят как собаки на сене, их нужно отсюда удалить, эти "воровайки"", - обосновывал законопроект перед депутатами на тот момент глава ФАС Игорь Артемьев.

Принятый в декабре 2019 года закон вводил с 8 января 2020 года запрет на создание новых ГУП и МУП (за рядом исключений), а к 1 января 2025 года действующие на товарных рынках унитарные предприятия должны были быть ликвидированы или реорганизованы. Исключения составляли случаи, когда создание унитарного предприятия предусмотрено федеральным законом, актом президента или правительства РФ или если учредителями являются федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны или государственной безопасности. После долгих дебатов в парламенте в законопроект вошел также запрет на ликвидацию унитарных предприятий, созданных для развития культуры, искусства, кинематографии, унитарных предприятий в сфере обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера, а также предприятий, работающих за пределами территории РФ.

"До настоящего времени конкурентные рынки, на которых деятельность унитарных предприятий мешает развитию конкуренции, не определены", - говорится в пояснительной записке ко внесенному в Госдуму законопроекте.

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, норма о ликвидации ФГУП и МУП не учитывает негативные последствия ухода унитарных предприятий с социально значимых рынков, на которых практически отсутствуют частные предприятия.