Что произошло за день: четверг, 25 мая

Диверсанты на АЭС, ликвидация ПАРНАС и возвращение серебряных медалей в школы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ задержала диверсантов, планировавших подорвать опоры ЛЭП двух российских АЭС. Злоумышленники планировали диверсию на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях, что могло привести к остановке ядерных реакторов.

- Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал партию ПАРНАС. Ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и иные структурные подразделения.

- Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию. Он пообещал по возвращении в республику уточнить, находится ли ТЯО уже в Белоруссии.

- Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией. По его словам, это возможно с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Никол Пашинян подтвердил, что "Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга".

- Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД РФ из-за расследования подрывов "Северных потоков". Россия заявила этим странам протест в связи с отсутствием у Москвы данных расследования о диверсиях на трубопроводах.

- РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге. Это решение вызвано объявлением 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции персонами нон грата.

- Еврокомиссия оценила объем замороженных активов ЦБ РФ в ЕС более чем в 200 млрд евро. Эта сумма относится только к Европейскому союзу.

- МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью. В вузе выявлен один эпизод. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с корью в РФ стабилизировалась, регистрируется снижение заболеваемости.

- В российские школы вернут серебряные медали. С начала 2013-2014 учебного года вручается одна медаль федерального уровня "За особые успехи в учении".