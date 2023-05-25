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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В российские школы вернут серебряные медали

В российские школы вернут серебряные медали
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - C нового учебного года в школы будут возвращены серебряные медали, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Думаю, для родителей, и для школьников будет приятная новость, мы со следующего учебного года вернем серебряные медали" - сообщил Кравцов на пресс-конференции в четверг.

С начала 2013-2014 учебного года вступил в силу новый закон об образовании, который отменяет награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями, вместо них вручается одна медаль федерального уровня "За особые успехи в учении". Решение о вручении медалей принимают региональные власти.

Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
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