Еврокомиссия оценила объем замороженных активов ЦБ РФ в ЕС более чем в 200 млрд евро

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В государствах Евросоюза заморожены активы Центрального банка России на сумму более 200 млрд евро, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

"Согласно десятому пакету санкций (против РФ - ИФ), операторы и государства-члены должны были сообщить (Европейской - ИФ) комиссии о замороженных активах российского Центробанка. Контрольной датой было 12 мая. Государства-члены представили доклады, и это составляет более 200 млрд евро заблокированных активов российского Центрального банка", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он уточнил, что данная сумма относится только к Европейскому союзу.

На вопрос о планах использования замороженных средств РФ в интересах Украины представитель ЕК ответил: "Мы напряженно работаем над этим. Мы настроены решительно. Мы хотим, чтобы Россия оплатила нанесенный Украине ущерб".

По его словам, одним из вариантов, предложенных государствам-членам ЕС, является использование с этой целью активов Центрального банка России.

"Можно было бы подумать о процентах (с капитала - ИФ) и тому подобном. Идут обсуждения в специальной рабочей группе Совета ЕС, которая сотрудничает со шведским председательством. Последнее совещание состоялось вчера (24 мая - ИФ)", - сообщил Виганд.