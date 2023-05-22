Объем аффилированных закупок крупных госкомпаний у малого бизнеса оценен в 16 млрд рублей

Всего было выявлено 419 "МСП-поставщик - заказчик" с признаками аффилированности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Объем договоров крупнейших госкомпаний с поставщиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), имеющих признаки аффилированности, составил в 2022 году около 16 млрд рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП".

"В 2022 году отмечено кратное увеличение числа заказчиков и поставщиков, а также расширение периметра нашего мониторинга, - сказал через пресс-службу гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Всего было выявлено 419 уникальных пар "МСП-поставщик - заказчик" с признаками аффилированности".

Почти половина выявленных пар (196) имеют прямую связь между субъектами МСП и заказчиками через владение долями в уставном капитале. На сделки между такими участниками рынка пришлось 0,22% от общего объема закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса. Аффилированность субъекта МСП с органами управления заказчика была обнаружена в 43 случаях (0,12%), принадлежность к одной группе лиц - 41 пара (0,03%).

Косвенную аффилированность, через общие номера телефонов и адреса, "Корпорация МСП" выявила в 200 случаях (0,13%).

Такие данные "Корпорация МСП" получила по результатам анализа договоров, заключенных в прошлом году крупнейшими госкомпаниями с субъектами МСП. Общий объем таких соглашений составил 4,3 трлн рублей. В него не включены данные заказчиков, попавших под антироссийские санкции и имеющих право не размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок сведения о своих заказах.

Результаты этого исследования "Корпорация МСП" намерена направить в Федеральную антимонопольную службу, Минфин и Федеральное казначейство.

По итогам 2021 года "Корпорация" МСП оценила объем договоров крупнейших госкомпаний с поставщиками из числа субъектов МСП, имеющих признаки аффилированности, в 13 млрд рублей. Всего корпорация выявила тогда 137 уникальных пар "поставщик-заказчик" с прямой или косвенной связностью.

"Корпорация МСП" - институт развития, который, в частности, отвечает за мониторинг выполнения крупнейшими госкомпаниями требований по закупкам у малого бизнеса. По действующему законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в России (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.