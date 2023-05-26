Российские военные сообщили об авиаударах по позициям армии Украины в Донбассе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Юг" заявила о серии ударов авиации по позициям украинских войск в Донбассе.

"Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-ой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское, по пункту временной дислокации "иностранного легиона" и сосредоточениям резерва 24-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Торецк, а также по командно-наблюдательному пункту, укрытию вооружений и военной техники резерва 110-ой механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки".- заявил в пятницу представитель группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Он сообщил, что в одном из районов против сил ВСУ применялась тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожен 122-мм миномет противника на огневой позиции в районе Григоровки", - сказал Астафьев.

По его данным, на авдеевском направлении ПВО была сбита ракета системы HIMARS.