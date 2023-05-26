В Думе заявили, что исторические карты не подпадут под закон об экстремистских материалах

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Старые географические карты не будут признаваться экстремистскими материалами и не подпадут под действие соответствующего законодательства. Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев.

"Ко второму чтению будут урегулированы все вопросы, в том числе, и о том, что под действие закона не должны и не могут подпадать исторические или старые карты, содержащие их книги, пособия и т.д.", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в пятницу.

Он пояснил, что "в законопроекте речь идет о картах, отрицающих принадлежность нашей стране тех или иных территорий, и ответственность будет наступать в случае их распространения с умыслом и с сознательной целью поставить под вопрос территориальную целостность РФ".

Данный законопроект находится в Думе на рассмотрении. Он был принят в первом чтении 14 декабря 2022 года.