Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому ответственность будет наступать за распространение, производство или хранение не только включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, но и материалов, которые отнесены к экстремистским федеральными законами.

Как говорится в пояснительной записке к закону, к таким материалам относятся труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала).

Экстремистскими материалами являются также выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с этими организациями, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

За массовое распространение экстремистских материалов, их производство либо хранение в целях массового распространения грозит штраф до 1 млн рублей для юрлиц и аресте на срок до 15 суток для граждан.

Между теми в Госдуме на рассмотрении находится проект закона, в соответствии с которым к экстремистским материалам также предлагается отнести картографические и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность РФ. Законопроект принят в первом чтении 14 декабря прошлого года. Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении не назначена.