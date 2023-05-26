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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Глава Гильдии адвокатов предложил вернуть прокурорам надзор за предварительным следствием

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев считает, что прокуратуре необходимо вернуть полномочия по надзору за ходом предварительного следствия. Он высказал это мнение в Совете Федерации на круглом столе о совершенствовании регулирования работы прокуратуры.

"Сегодня СКР - это авторитетнейшая организация, и Александр Иванович Бастрыкин прилагает огромнейшие усилия, чтобы эта система эффективно работала. Вместе с тем, полагаю, что надзор за расследованием должен иметь место, и он должен быть эффективным, тщательным и необходимым", - сказал Мирзоев.

По его словам, следователи и дознаватели во многих регионах до сих пор согласовывают с прокурорами вопросы возбуждения уголовных дел, если есть сомнения правового и фактического свойства.

Кроме того, он отметил, что адвокаты почти ежедневно сталкиваются с принятием по различным уголовным делам необъективных решений со стороны следствия.

"Следователь, по сути, единоличный хозяин уголовного дела. И это беспокойная ситуация. (...) Конечно бы, хотелось, чтобы надзор был усилен с точки зрения законодательства, чтобы расширить возможности прокуратуры за обеспечением законности на предварительном следствии, это важно", - резюмировал Мирзоев.

Гильдия российских адвокатов Совет Федерации СКР Гасан Мирзоев
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