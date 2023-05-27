Строитель погиб на границе Курской области при обстреле со стороны Украины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Строитель укрепления госграницы погиб в Курской области в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в субботу губернатор области Роман Старовойт.

"Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что других пострадавших и разрушений нет.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, неоднократно подвергавшейся обстрелам, действует с 11 апреля 2022 года.