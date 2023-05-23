Несколько сел Курской области обесточены в результате обстрела со стороны Украины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил во вторник об обстреле со стороны Украины села Гордеевка; в результате обстрела никто не пострадал, но несколько сел остались без света.

"Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, также повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых проводили работы по укреплению госграницы.

К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность, добавил он.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Ранее приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.