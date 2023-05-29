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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Глава Минтруда пообещал, что МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум почти на треть

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит прожиточный минимум на 30% к 2030 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека. (...)Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%",- сообщил Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в понедельник.

Ранее сообщалось, что С 1 января 2024 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 18,5%, это решение затронет 4 млн 800 тыс. граждан РФ.

Прожиточный минимум был увеличен на 3,3% с 1 января 2023 года и составил 14 тыс. 375 руб.

Антон Котяков МРОТ Минтруд
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