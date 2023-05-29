Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

"Газпром" провел ежегодную профилактику газопровода в Турцию "Голубой поток"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" во второй половине мая провел плановое техническое обслуживание экспортного газопровода в Турцию "Голубой поток".

Как отмечает ООО "Газпром трансгаз Саратов", экспортная черноморская магистраль, а также питающая ее сухопутная нитка "Починки - Изобильное - Северо-Ставропольское ПХГ" традиционно встает на ППР на всем своем протяжении в середине - второй половине мая.

"В этом году задание остановить транспорт газа из Центрального производственно-диспетчерского Департамента "Газпрома" в дочерние компании поступило в 6:00 мск 15 мая 2023 года. На проведение технического обслуживания и ремонта на магистрали было отведено 120 часов", - пишет газета "Голубая магистраль".

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. Транспортировка газа по магистрали в 2021 году выросла почти в два раза - до 15,98 млрд куб. м, поставив новый рекорд за историю работы магистрали.

Газпром Голубой поток Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 29 мая

Глава Минтруда пообещал, что МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум почти на треть

ГД рассмотрит 1 июня проект закона о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

МВД предложило создать в России институт "репатриации"

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума

Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

Врио гендиректора центра "Вектор" назначен Александр Агафонов

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

Думский комитет одобрил поправки об ужесточении наказания коллекторов за насилие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });