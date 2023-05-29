"Газпром" провел ежегодную профилактику газопровода в Турцию "Голубой поток"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" во второй половине мая провел плановое техническое обслуживание экспортного газопровода в Турцию "Голубой поток".

Как отмечает ООО "Газпром трансгаз Саратов", экспортная черноморская магистраль, а также питающая ее сухопутная нитка "Починки - Изобильное - Северо-Ставропольское ПХГ" традиционно встает на ППР на всем своем протяжении в середине - второй половине мая.

"В этом году задание остановить транспорт газа из Центрального производственно-диспетчерского Департамента "Газпрома" в дочерние компании поступило в 6:00 мск 15 мая 2023 года. На проведение технического обслуживания и ремонта на магистрали было отведено 120 часов", - пишет газета "Голубая магистраль".

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. Транспортировка газа по магистрали в 2021 году выросла почти в два раза - до 15,98 млрд куб. м, поставив новый рекорд за историю работы магистрали.