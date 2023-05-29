Россия начнет маркировать детскую воду с 1 сентября

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка воды, предназначенной для детского питания, начнется в России с 1 сентября 2023 года, говорится в постановлении правительства РФ, утвержденном 27 мая и опубликованном на официальном портале правовой информации.

Компании должны будут с 1 сентября этого года уведомлять о вводе данной продукции в оборот, с 1 марта следующего года возникнет обязательство информировать о выводе детской питьевой воды из оборота, говорится в тексте постановления.

Как отмечается в сообщении Минпромторга РФ, курирующего маркировку, с введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды.

По данным Роспотребнадзора, упакованную воду, предназначенную для детского питания, производят 27 юридических лиц. По информации ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор системы маркировки в Российской Федерации), данные организации уже зарегистрированы в системе маркировки.

"Значительная часть предприятий уже осуществляют маркировку упакованной воды других сегментов, то есть обладают необходимыми программно-аппаратными комплексами, а также опытом работы с процессами маркировки. Как правило, детская вода разливается в среднем на 1-2 линиях в рамках одной производственной площадки, поэтому не ожидаем сложностей при внедрении маркировки в данной категории", - приводит пресс-служба слова замглавы Минпромторга Екатерины Приезжевой.

"Система маркировки полностью готова к прослеживаемости детской воды. Уникальные особенности этого вида товаров для прослеживаемости отсутствуют, нанесение кодов на все типы упаковки многократно отработано на других товарных категориях, а все необходимые инструменты, включая интеграции с профильными ведомствами, - уже реализованы. Притом более 60% производителей уже оснастили свои линии необходимым оборудованием в инициативном порядке и не дожидаясь официальных документов, и их число продолжает расти", - прокомментировал решение о запуске маркировки детской воды замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приведены в сообщении оператора маркировки.

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. Участники рынка минеральной и питьевой воды начали регистрироваться в системе маркировки "Честный знак" с 1 сентября 2021 года. С 1 декабря 2021 года началась обязательная маркировка минеральной воды, с 1 марта 2022 года обязательной стала маркировка и всей остальной воды. С 1 ноября 2022 года бизнес обязан передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот.