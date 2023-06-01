Правительство утвердило поэтапную обязательную маркировку безалкогольных напитков

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило решение о поэтапном введении обязательной маркировки безалкогольных напитков. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению кабмина, с 1 сентября 2023 года начнется регистрация производителей безалкогольных напитков в системе маркировки.

С 1 декабря 2023 года коды маркировки должны будут в обязательном порядке наноситься на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов.

С 1 марта 2024 года маркировка станет обязательной для производителей этих видов безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой.

С 1 июня 2024 года маркировка будет распространена на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки (за исключением стартующих с 1 декабря 2023 года и 1 марта 2024 года).

Ранее на этой неделе Минпромторг РФ сообщил о запуске эксперимента по маркировке безалкогольных напитков с 1 июня 2023 года. Эксперимент продлится до 31 августа 2023 года и будет распространяться на воды (включая минеральные и газированные), содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, напитки на основе сои, орехов, злаков или семян, растворимые напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, квас, соки, компоты и морсы.

Маркировкой займется Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки "Честный знак"). Как отметили в пресс-службе компании, многие производители на данном рынке уже внедрили маркировку других видов товаров, которые они производят и уже умеют работать с "Честным знаком", на текущий момент таких более 60% от общего числа.