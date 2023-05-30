Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В России отмечен рост числа больных рассеянным склерозом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз наблюдается в России в последние годы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячам россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году", - сказал министр на Всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз", которая приурочена к Международному дню рассеянного склероза.

При этом, по его словам, число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом.

Рассеянный склероз - это хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.

Михаил Мурашко Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России создается частная космическая ракета с многоразовой первой ступенью

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Собянин сообщил об эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах в Москве

Собянин: в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения, на данный момент никто серьезно не пострадал

Россия начнет маркировать детскую воду с 1 сентября

Что произошло за день: понедельник, 29 мая

Глава Минтруда пообещал, что МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум почти на треть

ГД рассмотрит 1 июня проект закона о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });