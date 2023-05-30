В России отмечен рост числа больных рассеянным склерозом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз наблюдается в России в последние годы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячам россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году", - сказал министр на Всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз", которая приурочена к Международному дню рассеянного склероза.

При этом, по его словам, число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом.

Рассеянный склероз - это хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.