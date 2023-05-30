Песков переадресовал организаторам авиасалона МАКС вопрос о его возможной отмене или переносе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения о возможности отмены или переноса авиасалона МАКС в Московской области, который запланирован на июль 2023 года.

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал этот вопрос организаторам авиакосмического салона.

"Это нужно спрашивать у организаторов. Мы не занимаемся организацией этого салона. И точно не могу вам сказать", - сказал Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники, близкие к оргкомитету салона, о том, что МАКС переносится.