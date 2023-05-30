Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Песков переадресовал организаторам авиасалона МАКС вопрос о его возможной отмене или переносе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать сообщения о возможности отмены или переноса авиасалона МАКС в Московской области, который запланирован на июль 2023 года.

Пресс-секретарь президента РФ переадресовал этот вопрос организаторам авиакосмического салона.

"Это нужно спрашивать у организаторов. Мы не занимаемся организацией этого салона. И точно не могу вам сказать", - сказал Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники, близкие к оргкомитету салона, о том, что МАКС переносится.

МАКС Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эпидемиологи констатировали рост числа ВИЧ-инфицированных в России

Эпидемиологи констатировали рост числа ВИЧ-инфицированных в России

Путин получал информацию об атаке БПЛА в прямом режиме

Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удары "по одному из центров принятия решений"

Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удары "по одному из центров принятия решений"

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович

Эвакуированные после атаки БПЛА москвичи начали возвращаться в квартиры

В Минздраве сообщили о нехватке вакцины от кори в некоторых регионах России

В Минздраве сообщили о нехватке вакцины от кори в некоторых регионах России

В России создается частная космическая ракета с многоразовой первой ступенью

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

В Москве после атаки БПЛА к врачам обратились два человека

Губернатор Подмосковья сообщил о сбитых на подлете к Москве дронах

Собянин сообщил об эвакуации жильцов нескольких подъездов в двух домах в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });