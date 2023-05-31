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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Два теплохода столкнулись на Лене в Иркутской области, один сел на мель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Два теплохода столкнулись в среду утром на реке Лена в Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В результате происшествия теплоход "Капитан Каблуков" сел на мель, пострадавших нет, разлива топлива не произошло", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, теплоход РТ-482 с баржей МП-2552, груженной углем, и теплоход "Капитан Каблуков" с баржей МП-2591, груженной плитами, столкнулись на 3617,5 км реки Лены в Усть-Куте.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что, по предварительной информации, теплоход РТ-482 в составе с баржей при перестановке вытолкал на правый берег реки теплоход "Капитан Каблуков" с баржей.

"В результате произошедшего вытолканный теплоход получил незначительные повреждения борта, пострадавших нет, судовой ход не перекрыт, разлива топлива не обнаружено", - говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Проводится осмотр места происшествия.

Иркутская область Лена теплоходы
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