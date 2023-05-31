В Кремле пообещали следить за риторикой саммита ЕПС в Кишиневе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле будут внимательно следить за новостями с саммита европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе и за риторикой, которая будет там превалировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это известная инициатива господина Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон - ИФ), мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева, мы будем следить за той риторикой, которая будет там доминировать", - сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что это нельзя назвать полноценным политическим диалогом.

"Вместе с тем, скажем так, говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным", - отметил пресс-секретарь президента.

Саммит Европейского политического сообщества пройдет 1 июня в Кишиневе. В нем ожидается участи е 48 президентов и глав правительств, а также все руководство Евросоюза. Участники саммита обсудят совместные усилия для мира в контексте конфликта на Украине и связанных с ней этим кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.