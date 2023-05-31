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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Депутаты предложили ужесточить наказание за передачу мобильников в колонии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен пакет законопроектов, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы. Соответствующие проекты законов с поправками в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ в среду опубликованы в базе законодательной деятельности палаты парламента России.

Соавторами проектов законов стали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и его первый заместитель Ирина Панькина, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Согласно одному из законопроектов (№370147-8), если человека впервые поймают при передаче в учреждения уголовно-исполнительной системы средств мобильной связи и коммуникации, он будет нести административную ответственность в виде штрафа 25-50 тыс. рублей. При его повторном задержании наступит уголовная ответственность, по предлагаемой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до двух лет лишения свободы.

"Телефоны за решеткой – по определению зло. Это не только мошеннические колл-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений", - написал в своем-телеграм-канале Хинштейн.

"Существующая сегодня ответственность просто смехотворна: штраф 5 тыс. по ст. 19.12 КоАП, никакого сдерживающего эффекта эта мера не имеет априори, - заявил депутат. - В случае принятия наших инициатив, злоумышленникам придется отвечать по всей строгости".

Он информировал, что правительство и Верховный суд РФ дали положительные отзывы на законопроекты.

Госдума
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