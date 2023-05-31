Скончался депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Депутат Государственной Думы от Красноярского края Виктор Зубарев скончался на 63-м году жизни, сообщил депутат Заксобрания региона Илья Зайцев в своем телеграм-канале.

"В Москве скоропостижно скончался депутат Государственной Думы от Красноярского края Виктор Владиславович Зубарев. Ему было всего 62 года", - написал он.

Причины смерти не сообщаются.

Зубарев родился в городе Ужур Красноярского края. Окончил Красноярский Политехнический институт и Академию Государственной службы при президенте РФ, кандидат технических наук. В 1996-1997 гг. был депутатом Красноярского городского совета, в 1997-2007 гг. - депутатом краевого Законодательного собрания.

В 2007-2011 гг. был депутатом Госдумы, в 2011-2012 гг. - снова депутатом Законодательного собрания Красноярского края, в 2012-2014 гг. вновь стал депутатом Госдумы.

В 2014-2016 гг. занимал пост заместителя председателя правительства Красноярского края - министра экономического развития и инвестиционной политики.

В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы РФ седьмого созыва по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56 от партии "Единая Россия" (Красноярский край), в сентябре 2021 года - переизбран депутатом Госдумы РФ.