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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Волгоградец приговорен к 8,5 годам за брошенный коктейль Молотова в здание ФСБ в Краснодаре

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор жителю Волгоградской области Игорю Паскарю по делу о попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре.

"Установлено, что 14 июня 2022 года Паскарь, находясь у центрального входа в здание управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю, поджог фитиль подготовленной им стеклянной бутылки по типу "коктейля Молотова" и бросил ее в сторону входной двери здания управления. После этого он нанес себе на лицо красителями желтого и синего цветов две полосы и остался на месте происшествия до своего задержания", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что Паскарь также бросал коктейль Молотова на тротуар под закрепленным на стене патриотическим плакатом.

Суд приговорил фигуранта к 8,5 годам колонии строгого режима по части 2 статьи 214 (вандализм) и части 1 статьи 205 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Волгоградская область
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