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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

В Госдуме разработают меры противодействия незаконному использованию БПЛА

В Госдуме разработают меры противодействия незаконному использованию БПЛА
Фото: Анна Исакова/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о создании рабочей группы по выработке мер противодействия незаконному использованию беспилотников.

"Совет Госдумы поддержал сегодня нашу инициативу о создании рабочей группы парламента по совершенствованию законодательства в сфере регулирования применения беспилотников, включая выработку мер противодействия их противозаконному использованию", - написал Хинштейн в среду в своем телеграм-канале.

Он отметил, что соответствующее обращение в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина было направлено от имени четырех комитетов: по информационной политике, по транспорту, по безопасности и по промышленности.

Хинштейн выразил надежду, что в рамках работы в группе удастся в кратчайшие сроки подготовить пакет необходимых законопроектов.

Госдума Александр Хинштейн
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