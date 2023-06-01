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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

До конца года будут объединены информационные системы градостроения всех регионов России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Все регионы России до конца 2023 года внедрят информационные системы градостроительной деятельности (ИСОГД), сообщил замглавы Минстроя Константин Михайлик на круглом столе на конференции ЦИПР.

"К концу года у нас 89 регионов на 100% поставят систему ИСОГД. Либо чаяниями регионов, либо чаяниями Минстроя и Минцифры мы это сделаем. Но это произойдет", - сказал он.

Он отметил, что региональные ИСОГД сейчас отличаются по уровню развития, и привел пример Москвы.

"То, что сейчас Минстрой тиражирует на регионы - это чуть упрощенная версия московских достижений. У коллег (у Москвы - ИФ) есть цифровой двойник города полноценный, управление данными, когда искусственный интеллект принимает решение об использовании площадей", - сказал Михайлик, отметив, что в ряде регионов системы развиты на хорошем уровне.

Михайлик также сообщил, что в 2023 году в электронный вид планируется перевести все обязательные госуслуги, предусмотренные Градостроительным кодексом.

"Мы выведем в различных системах Минцифры еще несколько базовых систем. (...) У нас появится, уверен, до конца года хорошие модули по ГЖИ (Госжилинспекция - ИФ). Хоть мы и говорим о стройке, но есть громадный пласт ЖКХ", - сказал он.

Также среди задач на этот год Михайлик назвал интеграцию в государственную систему разработок крупных бизнес-структур, создающих индустриальные центры компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных цифровых продуктов.

"На следующий год задача - максимально наполнить всю эту систему содержанием, потому что мы понимаем, что это пока только матрица. Начнем в этом году, надеюсь, в следующем году закончим", - заключил он.

Константин Михайлик Минстрой Минцифры ИСОГД
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