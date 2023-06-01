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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Правительство подготовит план действий по развитию венчурного рынка в сфере ИТ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует подготовить отдельный план действий по развитию венчурного рынка в сфере информационных технологий. Об этом сообщил в ходе конференции ЦИПР-2023 в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Считаю, что необходимо формировать отраслевые венчурные фонды, - сказал глава кабинета министров. - И снимать барьеры, чтобы в эти фонды могли поступать денежные средства от наших граждан. И компании свободно выходили на биржу".

Для решения этой задачи, по словам Мишустина, правительством будет подготовлен отдельный план действий.

До 2022 года на российском рынке действовали десятки венчурных фондов – как российских, так и иностранных. В настоящее время в России активно работают только несколько венчурных инвесторов.

В свою очередь директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов рассказал "Интерфаксу", что объем российского венчурного рынка в 2022 году сократился, по грубым оценкам, в 10 раз.

"Это произошло в силу того, что в 2022 году многие участники российского венчурного рынка либо приостановили свою активность, либо покинули страну", - сказал Варламов.

По его мнению, в текущем году объемы инвестирования могут несколько приподняться, но на кардинальные изменения надеяться не стоит.

При этом Варламов подчеркнул, что следует ожидать изменения подхода к венчурному инвестированию.

"Если раньше инвесторы рассчитывали на доходность вложений за счет капитализации, то теперь в центре внимания способность стартапа генерировать прибыль и возвращать инвестиций через дивиденды, - отметил Варламов. - Тренд на кэш станет мейнстримом на ближайшие годы".

Кроме того, некоторые участники рынка не исключают, что в текущем году может восстановиться интерес компаний к выходу на фондовый рынок – либо в форме IPO, либо в форме прямого размещения. Так, например, ряд инвестбанков считает, что в 2023 году можно ожидать соответствующих шагов со стороны приблизительно 10 компаний, из которых половина – структуры, работающие на ИТ-рынке.

Михаил Мишустин Правительство РФ IT
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