Superjet из-за техсбоя экстренно сел в "Шереметьево"
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Superjet из Ульяновска с отказавшей системой управления приземлился в Москве, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Самолет произвел посадку в "Шереметьево", никто не пострадал", - сказали в экстренных службах.
Ранее командир лайнера Sukhoi Superjet 100 выполняющего рейс из Ульяновска связался с диспетчерами и сообщил о частичной утрате управления самолетом. Было принято решение совершить экстренную посадку.