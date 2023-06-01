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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Принят закон о введении с июля 2025 г. штрафов за нарушения в углеродной отчетности

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который вводит административную ответственность как за непредставление, так и за несвоевременное обнародование предприятиями и ИП отчетов о выбросах парниковых газов, норма заработает с 1 июля 2025 года.

Документ (№265466-8) был внесен в парламент в конце декабря 2022 года.

Согласно принятому закону, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для ИП в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц в размере от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обязательная отчетность для предприятий, которые выбрасывают в атмосферу больше 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год, была введена с 2023 года. В этом году такие предприятия должны представить углеродную отчетность в реестр выбросов парниковых газов до 1 июля.

Ранее в Минэкономразвития поясняли, что в круг регулируемых организаций на первом этапе войдут крупнейшие предприятия из ТЭК и промышленности с выбросами 150 тыс. и более тонн эквивалента СО2 в год. С 2025 года в охват регулирования попадут и средние предприятия в углеродоемких отраслях экономики с выбросами 50 и более тыс. тонн эквивалента СО2 в год.

Углеродная отчетность будет собираться в электронном виде на сайте реестра выбросов парниковых газов.

Кром того, на заседании в четверг были приняты в третьем чтении поправки (№173015-8) в закон об охране атмосферного воздуха, которые уточняют определение таких понятий, как загрязняющее вещество, гигиенический и экологический норматив качества атмосферного воздуха.

Принятый закон запрещает строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства, если они не имеют установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в случае, если такие установки и средства контроля предусмотрены проектной документацией. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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