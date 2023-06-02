Врио главы ЛНР Пасечник сформировал новое правительство региона

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил в соцсетях, что подписал указ о формировании регионального правительства.

В правительстве будет 18 министров и их заместители, возглавит правительство действующий премьер-министр ЛНР Сергей Козлов.

"Функции по обеспечению деятельности Правительства и организации контроля за исполнением принятых им решений возложены на Администрацию Главы Луганской Народной Республики. Ее руководителем назначен Алексей Николаевич Самойлов", - проинформировал Пасечник.

Он отметил, что ЛНР стала первым из новых субъектов Российской Федерации, который сформировал региональные органы исполнительной власти.

"Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов Луганской Народной Республики, - написал Пасечник. - Впереди - организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему".