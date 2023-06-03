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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Совбез РФ разрабатывает меры против попыток Запада спровоцировать экономический кризис

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Совбезе России сообщили в субботу, что разрабатывают меры для недопущения экономического кризиса, который пытаются спровоцировать западные страны.

"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", - говорится в сообщении пресс-службы СБ РФ.

Там добавили, что также вырабатываются меры по обеспечению нацбезопасности в информационной сфере, "в том числе в условиях, когда против России коллективным Западом развернута циничная информационная кампания по дискредитации нашей страны, ее истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан".

В центре внимания Совбеза России находится проблематика управления оборонной промышленностью, реформирования и развития ОПК, отмечается в релизе. "Ряд решений Совета безопасности направлен на развитие ракетостроения, судостроения, авиастроения, радиоэлектронного комплекса и модернизацию производственных мощностей".

В пресс-службе подчеркнули, что для укрепление экономического суверенитета РФ "решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны".

"В приоритете остаются выявление, предупреждение и ликвидация террористических угроз и конфликтных ситуаций, противодействие международному терроризму и его проявлениям на территории России, обнаружение и пресечение источников и каналов финансирования терроризма", - сообщили в там.

Кроме того, "особое значение придается совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране, профилактике проникновения радикальных идей в подростковую и молодежную среду", сказано в сообщении.

3 июня Совбезу РФ исполняется 31 год. За счет его координирующих действий повысилась эффективность усилий органов госвласти в сферах противодействия организованной преступности, наркоугрозе, а также при реализации миграционной политики, резюмировала пресс-служба.

Образованный указом президента РФ от 3 июня 1992 года Совет безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений главы государства. Он прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает угрозы нацбезопасности, а затем вырабатывает меры по их нейтрализации.

Совбез определяет основные направления государственной внешней и оборонной политики, военно-технического сотрудничества, обеспечения государственной, общественной, информационной, экономической и экологической безопасности.

Председателем СБ РФ является президент России Владимир Путин, секретарем Совбеза с 2008 года является Николай Патрушев.

СБ РФ Запад
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